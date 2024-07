Caldo record a Salerno: sospese le lezioni di ballo al Parco del Mercatello

A causa del caldo eccessivo previsto per questa settimana, il reparto comunicazione del Parco del Mercatello fa sapere che sono annullate le lezioni di balli di gruppo, salsa, bachata e rueda de casino, a cura dell'International Dance. "La sicurezza e il benessere dei partecipanti sono la nostra priorità e abbiamo deciso di sospendere il corso in questa settimana, per evitare rischi legati al caldo estremo", si legge sulla pagina Facebook del Parco.

L'avviso