Marina di Camerota: il 25 aprile l'inaugurazione della ruota panoramica

Tutto è pronto a Marina di Camerota per l’inaugurazione della ruota panoramica, un'attrazione destinata a diventare il nuovo simbolo della bellezza di questo borgo italiano. Attualmente in fase di installazione presso il porto turistico, l'inaugurazione ufficiale è prevista domani, giovedì 25 aprile.



Da un'altezza di oltre 25 metri, sarà possibile ammirare le bellezze di Marina di Camerota e godere di una vista spettacolare su uno dei borghi più affascinanti d’Italia ma non solo: sarà la prima ruota panoramica d'Italia che si affaccerà su ben 4 regioni. La Campania, appunto, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. I più fortunati infatti, condizioni climatiche permettendo, dal punto più alto dell'attrazione potranno vedere direttamente il golfo di Policastro, il Cristo di Maratea, la costa calabra e le isole Eolie. La ruota sarà attiva dal 25 aprile al 5 maggio 2024, offrendo ai visitatori un'esperienza unica per ammirare l'incantevole tramonto e le magnifiche vedute panoramiche sulla costa.



La corsa per accaparrarsi un posto e godersi lo spettacolo del tramonto è già iniziata. Gli abitanti locali e i turisti sono ansiosi di salire a bordo e ammirare la bellezza di Marina di Camerota da un nuovo punto di vista. Annunciati sconti e giri premio per gli alunni dell'istituto comprensivo di Camerota.