Svizzera, il Comune di Camerota al Salone internazionale del Turismo

Il Comune di Camerota è presente al diciannovesimo Salone Internazionale del Turismo di Lugano, in Svizzera. “E’ stato un percorso lungo, iniziato già diverse settimane fa in sinergia con il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, che ha voluto fortemente la presenza del nostro Comune qui a Lugano, e con gli operatori turistici del territorio. Lavorare insieme è molto importante per contribuire all’affermazione di Camerota nel panorama turistico internazionale” afferma Teresa Esposito, assessore al Turismo del Comune di Camerota, direttamente dal Salone di Lugano.

L’evento

“La fiera del Viaggiatore è un’esperienza che porterà tanti frutti, soprattutto in bassa stagione - continua Esposito - Oggi è il primo giorno ma abbiamo già avuto modo di confrontarci con i tour operator e con diverse agenzie internazionali. Alla fiera sono presenti stand provenienti da ogni angolo del mondo e per noi è davvero un’enorme soddisfazione far parte di questo contenitore grandissimo di tante cose. Un grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la realizzazione di questo evento e di questa nostra partecipazione qui in Svizzera, affiancata da tanti operatori turistici di Camerota che sono partiti per raggiungere il nostro stand e per darci un supporto fattivo” chiosa l’assessore.