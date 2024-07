"Vico Fissale - la ricerca": a Cava de' Tirreni la presentazione del romanzo di esordio di Camilla Scala

Un po’ “L’amica geniale”, un po’ “Napoli Milionaria”, "Vico Fissale – La ricerca" è un ritratto neorealistico che racconta un periodo di vita condiviso da chi ha vissuto le crisi economiche e sociali precedenti al boom economico. Pubblicato da 1886 Publishing, il libro, opera prima di Camilla Scala, attrice e regista, è una narrazione intensa di drammi familiari, scelte obbligate e povertà incombente. Il libro sarà presentato il 18 luglio alle ore 19 al Social Tennis Club di Cava de' Tirreni, con interventi di Marco Salerno, Piera Di Salvio, Paola de Simone e moderato dalla giornalista Carolina Milite.

Il libro

Ambientato nel rione Scanzano a Castellammare di Stabia, il racconto inizia il 24 giugno 1950, descrivendo un'epoca in cui il "sapone di piazza" e i materassi riempiti di foglie di pannocchia erano la norma. I personaggi, spesso conosciuti per i loro soprannomi, vivono vicende intrecciate con un parto complicato, elemento centrale del libro. "Vico Fissale" è un libro che dà voce alle memorie delle zie, della nonna, e di tutti coloro che conservano il ricordo, cercando il senso della nostra identità attraverso l'eredità emotiva. Come scrive Paola de Simone nella prefazione, il libro è un viaggio minuzioso alla ricerca delle proprie origini e delle personalità che hanno contribuito a ciò che siamo. Con la sua narrazione tra cronaca e racconto, “Vico Fissale” si presenta come un romanzo-matrioska, che pagina dopo pagina rivela nuove storie e significati.