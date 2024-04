Cammarano: “L’ospedale di comunità di Roccadaspide non sostituisca il nosocomio già esistente”

“Accogliamo con soddisfazione l'inaugurazione dell’ospedale di comunità a Roccadaspide. Il presidio rappresenta un importante passo avanti per migliorare l'accesso ai servizi sanitari nelle aree interne, garantendo cure più efficaci e tempestive per i cittadini. Tuttavia, ci auguriamo che l'apertura di questa struttura non vada in alcun modo a sostituire l'attuale nosocomio". Lo afferma il presidente della commissione Aree Interne, Michele Cammarano. "È fondamentale - sottolinea il consigliere regionale - che l'ospedale di comunità sia complementare e rinforzi le risorse già esistenti, offrendo servizi aggiuntivi e non sostitutivi. In questi anni, come commissione Aree interne abbiamo denunciato la precaria condizione dei servizi sanitari regionali, evidenziando a Roccadaspide, tra gli altri, l’accorpamento e la chiusura in alcuni reparti e ambulatori e il ridimensionamento del personale infermieristico. In questo contesto, l'inaugurazione dell'ospedale di comunità rappresenta un segnale positivo, ma è essenziale garantire che i 20 nuovi posti letto siano effettivamente considerati un'integrazione ai servizi esistenti. Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione e collaboreremo con le autorità competenti per garantire che l'ospedale di comunità e gli altri servizi sanitari soddisfino pienamente le esigenze della comunità locale”.