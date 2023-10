Camminata in rosa a Salerno per la prevenzione contro il tumore al seno

Si è tenuta oggi la passeggiata in rosa per la prevenzione contro il tumore al seno. Nell’ambito del progetto Nastro Rosa AIRC, il Comitato In Rosa di Salerno ha organizzato, sotto il proprio coordinamento l'iniziativa solidale per la quale è stato illuminato in rosa anche Palazzo di Città. I fondi raccolti dalle partecipanti saranno devoluti alla Fondazione Airc per la ricerca sul Cancro ETS Comitato Campania.