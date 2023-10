"Camminata in Rosa per AIRC": la manifestazione non competitiva per la ricerca sul cancro al seno

Tutto il mondo, nel mese di ottobre, si mobilità contro il cancro al seno indossando un nastro rosa, divenuto negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne.

L'AIRC

La Fondazione AIRC, in questa occasione unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Per questo il nastro rosa di AIRC è diverso dagli altri: incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto.

La ricerca

I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno hanno portato all’88% circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Rimane un 12% che può sembrare poco, ma in realtà è ancora troppo, perché ogni anno solo in Italia 55.700 donne si ammalano e oltre 12.000 muoiono a causa delle forme più difficili da curare. Tra queste vi sono in particolare il tumore al seno triplo negativo, che colpisce anche in giovane età, e tutti i carcinomi mammari quando compaiono le metastasi. Per questo Fondazione AIRC, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno, in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia.

L'iniziativa

Nell’ambito del progetto Nastro Rosa AIRC, il Comitato In Rosa di Salerno ha organizzato, sotto il proprio coordinamento una passeggiata solidale denominata Camminata in Rosa per AIRC, che si terrà il giorno 15 ottobre alle ore 16.30 con partenza da L.mare C. Colombo,132 (altezza Polo Nautico) e arrivo a Palazzo di Città che per l’occasione sarà illuminato in rosa.

"Si tratta di una camminata non competitiva - spiegano dall'organizzazione - che si articola su un percorso di circa 4Km costeggiando il lungomare, durante il percorso sarà allestito un Gazebo OncoInfo a cura della Community Oltrelospecchio e un Gazebo informativo sugli avanzamenti della ricerca gestito da AIRC. La quota di iscrizione di € 10 verrà destinata a Fondazione Airc e al momento dell’iscrizione verrà consegnato ai partecipanti un kit che comprende bag, t-shirt, bottiglietta d'acqua e vari gadget, gentilmente donato dai nostri amici-sostenitori".

Le donazioni di tale evento saranno devolute alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro ETS Comitato Campania. "Siamo onorate di avere per questa manifestazione il patrocinio della Regione Campania, del Comune e della Provincia di Salerno e il supporto di Camera di Commercio di Salerno, Confindustria Salerno comitato donne, ANCE Salerno, Universo Humanitas, Lions club Salerno Principessa Sichelgaita, Rotary Salerno Duomo e Asd Atletica Salerno. Fondazione Copernico, Limen, Lubrigyn, Marthacare e Gruppo Sada sono i nostri sponsor tecnici. Atteso il particolare valore sociale dei temi trattati dalla camminata - concludono - anche la Salernitana ha voluto segnare un gol per la ricerca, supportando il nostro progetto".