"Scopri l'Italia che non sapevi": il Cilento Bizantino protagonista dei "Cammini Aperti"

C'è anche il "Cilento Bizantino" nel progetto "Scopri l'Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano". Questa iniziativa, incentrata sulla valorizzazione del turismo lento, trova una delle sue espressioni più significative in "Cammini Aperti", evento nazionale organizzato dalla Regione Umbria, che mira a promuovere l'accessibilità e la fruibilità dei sentieri italiani. "Cammini Aperti" si svolgerà il 13 e il 14 aprile, coinvolgendo 42 itinerari, due per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti attesi. Queste passeggiate, della lunghezza di 6-10 km e configurate come percorsi ad anello, saranno guidate da esperti del settore, con un impegno particolare rivolto all'inclusione delle persone con difficoltà motorie, grazie alla collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano e la FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap.

Cilento Bizantino

Tra i cammini selezionati per l'evento, la Campania propone la Via della Fede di San Pio e il Cammino di San Nilo, quest'ultimo particolarmente rappresentativo del Cilento Bizantino. Il 14 aprile, gli escursionisti avranno l'opportunità di immergersi nei panorami mozzafiato e nell'atmosfera unica del Cilento con un percorso di 8 km che collega i borghi di Casaletto Spartano e Tortorella. Tra i punti salienti di questa escursione, spiccano le Cascate Capelli di Venere, un vero e proprio gioiello naturale, dove l'acqua del fiume Bussentino e la pianta Capelvenere creano un incantevole spettacolo acquatico. Questa iniziativa non solo mette in luce la bellezza e la diversità del territorio italiano, ma enfatizza anche l'importanza di un turismo sostenibile e accessibile, permettendo a tutti di scoprire luoghi di straordinaria bellezza e di significato culturale, come il Cilento Bizantino, ancora troppo spesso celati agli occhi della maggior parte dei viaggiatori.