I percettori del reddito di cittadinanza diventano "Angeli di quartiere": l'iniziativa a Campagna

Tanta curiosità a Campagna dov’è stata istituita, su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Monaco, la figura dell’ “Angelo del Quartiere” per le famiglie, in particolare per gli anziani e le persone in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I compiti

L’Angelo di Quartiere saranno i percettori del Reddito di Cittadinanza che si occuperanno di: spesa a domicilio, accompagnamento a visite mediche e/o a strutture socio-sanitarie; accompagnamento presso uffici per sbrigare piccole pratiche, ecc.; ritiro ricette mediche e consegna farmaci a domicilio; compagnia per piccole passeggiate. Un progetto di grande utilità sociale destinato ad essere imitato anche in altri comuni del territorio.

Gallery