Esercito a Campagna, cerimonia dell’alzabandiera con gli studenti

Si è svolta ieri, in località Quadrivio di Campagna, all’interno del largo Palatucci la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza di personale del 4° Reggimento carri di stanza nel comprensorio militare di Persano e degli studenti dell’Istituto Superiore del liceo musicale “Teresa Confalonieri” e dell’Istituto comprensivo “Palatucci” di Campagna, per inaugurare il nuovo anno scolastico. A presenziare alla cerimonia il Comandante del Reggimento, Colonnello Francesco Antonio Dolciamore, i dirigenti scolastici Gianpiero Cerone e Carmela Taglianetti, il sindaco di Campagna Roberto Monaco, Don Virginio Cuozzo, parroco della chiesa di San Michele e Don Antonio Marino, Cappellano militare del comprensorio militare di Persano.

Alle ore 09.30 gli studenti ed i docenti dell’Istituto “Confalonieri” e del “Palatucci” insieme ad una rappresentanza di carristi si sono adunati sul piazzale adiacente l’istituto scolastico per rendere omaggio al tricolore sulle note dell’inno nazionale suonato dal vivo da un’orchestra costituita da ben 82 studenti. L’atmosfera creatasi è stata a dir poco surreale, tanta l’emozione che traspariva dagli occhi dei giovani e dai loro docenti in un contesto che ha visto il connubio tra studenti e militari. Ad innalzare il vessillo c’erano due carristi insieme ad uno studente che all’attacco dell’inno di Mameli hanno tirato su il tricolore fino a farlo sventolare sul piazzale.

Al termine della solenne cerimonia il Colonnello Dociamore ha fatto un’allocuzione con la quale ha sottolineato il significato che rappresenta l’alzabandiera per i soldati a cui ogni giorno rendono omaggio, su come tale cerimonia scandisca i tempi della giornata lavorativa dei soldati, ha continuato sottolineando il significato che la bandiera rappresenta per gli italiani e ricordato il sangue versato dagli uomini caduti per l’ideale di Patria. Ha rimarcato inoltre l’importanza rappresentata dalla sinergia tra le due istituzioni Scuola ed Esercito da una parte per garantire una didattica che possa offrire sempre una preparazione non solo culturale agli studenti, dall’altra garantire gli ideali di pace e libertà, fondamentali per saper affrontare le sfide future.

Il sindaco di Campagna prima e i Dirigenti scolastici poi hanno ringraziato tutti i presenti per aver preso parte all’evento ed in particolar modo il Colonnello Dolciamore che ha proposto l’evento e con i suoi uomini e donne ha realizzato lo stesso.

Don Virginio Cuozzo ha tenuto un breve intervento ed a seguire Don Antonio Marino ha recitato la preghiera del carrista. Gli studenti del Palatucci hanno recitato la preghiera dello studente e poi lanciato dei messaggi di pace e speranza per la costruzione di una società migliore.

Al termine della manifestazione gli studenti si sono avvicinati all’infopoint allestito nella piazza con un team di personale qualificato del Reggimento che ha fornito informazioni agli studenti sulle possibilità lavorative offerte ai giovani dall’Esercito.