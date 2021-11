Campagna, city map per promuovere il turismo e la storia del paese

Grazie ad un finanziamento pubblico ottenuto dall’amministrazione comunale di Campagna guidata dal sindaco Roberto Monaco, sono state realizzate decine e decine di tabelle che consentono per la prima volta, al centro storico (che ha l’ambizione di essere sempre più un centro turistico) di raccontarsi, di descrivere i suoi palazzi, i suoi vicoli, le sue chiese, i suoi monumenti, la sua storia, le sue tradizioni: le sue meraviglie.

I dettagli

Ogni singola tabella, attraverso il QR CODE, ha il testo anche in inglese. Il turista viene invitato a vivere la città, a scoprirla seguendo sei itinerari (individuati da altrettanti colori), in grado di far emergere tutta la bellezza ed il valore (storico/artistico/culturale) del centro storico. Una City Map generale è stata posizionata all’inizio della Città. Presto entrerà in funzione anche l’info point multimediale in Piazza Melchiorre Guerriero e saranno posizionati ulteriori cartelli lungo il marciapiede di S.Antonio, affinché la nostra città non smetta mai di raccontarsi.