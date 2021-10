Campagna, nel museo della memoria due doni dalle sinagoghe lettoni

Il Direttore del Teatro dei Dioscuri Antonio Caponigro e il sindaco di Campagna Roberto Monaco, hanno consegnano al Direttore del Museo della Memoria di Campagna, due doni provenienti dal recente viaggio della Memoria (nell’ambito del progetto MEMO-HISTORY finanziato dal Programma Transnazionale Europa per i cittadini) in Lituania e in Lettonia. I doni provengono dalla Sinagoga di Daugavpils e di R?zekne, entrambe in Lettonia