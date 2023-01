Campagna, una protezione civile sempre più attrezzata e potenziata

L’ amministrazione comunale a Campagna continua a potenziare il Nucleo di Volontari della Protezione Civile di Campagna, con l’acquisto di ulteriori attrezzature: un drone, un nuovo Pick Up, un PC , un mega schermo e un video proiettore (per agevolare anche il lavoro in sede dei volontari). A tal proposito sono iniziate le attività di formazione per l’utilizzo del drone e delle altre attrezzature.