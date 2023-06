“Campania: bellezza è inclusione”, un video per valorizzare il contributo dei cittadini stranieri sul territorio

“Campania: bellezza è inclusione”, questo il titolo del video nato dal progetto “Prima - Vera Campana: Per un’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania” che nasce dalla volontà di aumentare e valorizzare l’attuale coinvolgimento nella Regione Campania dei cittadini di Paesi Terzi nelle politiche del lavoro e di sensibilizzare la cittadinanza tutta rispetto al contributo sociale ed economico della popolazione immigrata nel territorio mostrando le azioni di orientamento e servizi messi in campo per favorire percorsi di inserimento lavorativo regolare.

L'iniziativa

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Campania, dall’Unione Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Interno. Partner del progetto Scabec SpA - Società campana beni culturali; IRiSS Cnr - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo; Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale. A partire da oggi, lunedì 5 giugno, il video è trasmesso nelle stazioni e nelle metro di Napoli e Salerno.

Il video