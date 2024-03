"Campania Divina": monta la polemica social per l'esclusione del Cilento dal video

Monta la rabbia dei cilentani e non solo per l'esclusione della zona a Sud di Salerno nella campagna di promozione turistica “Campania Divina“. Lo spot video postato su Facebook dal presidente Vincenzo De Luca, mostra vari panorami e territori, ma non quello cilentano, fatta eccezione per i Templi di Paestum. Numerosi i cittadini che hanno espresso amarezza per la scarsa attenzione dedicata al territorio salernitano.