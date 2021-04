Poste Italiane, da oggi diffuso il francobollo per la sostenibilità ambientale

La vignetta del francobollo raffigura, entro un cerchio e in grafica stilizzata, una persona in bicicletta, a rappresentare uno dei comportamenti finalizzati a modificare i modelli di consumo e le abitudini individuali

E' disponibile da oggi il francobollo ordinario a tema "senso civico". Lo ha comunicato ufficiale Poste Italiane, con il prodotto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “il Senso civico” che viene dedicato alla sostenibilità ambientale e relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. (il francobollo è racchiuso in un foglietto). La tiratura è di 150 foglietti ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Il bozzetto è a cura di United Nations Postal Administration e ottimizzato da Angelo Merenda e dall’area preparazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta

La vignetta del francobollo raffigura una persona in bicicletta - entro un cerchio e in grafica stilizzata - con l'obiettivo di rappresentare uno dei comportamenti finalizzati a modificare i modelli di consumo e le abitudini individuali in favore di una sostenibilità ambientale. Completano il francobollo la leggenda “Sostenibilità ambientale”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”

Le caratteristiche del foglietto

Il francobollo è racchiuso in un foglietto tra nove chiudilettera, dislocati su cinque righe in due colonne, raffiguranti ognuno, in grafica stilizzata, le azioni consigliate dalle Nazioni Unite a difesa dell’ambiente e del clima, su cui campeggia la leggenda “sostenibilià ambientale”, e in particolare, partendo dall’alto verso destra: una persona sotto la doccia, una mano che spegne un interruttore, una spina staccata dall’interruttore, una mano che sorregge un bicchiere, un attaccapanni con un abito, una persona con la busta per la spesa, una persona che getta una bottiglia in un contenitore nella raccolta differenziata del vetro, un banco del mercato, un frutto con forchetta e coltello. In alto, a sinistra, è riprodotto il logo di “Act now” seguito dalla leggenda “Puoi farlo già adesso” e dall’elenco delle dieci azioni finalizzate al raggiungimento della sostenibilità ambientale: “1. Fai la doccia in 5 minuti, “2. Limita l'uso delle auto”, “3. Mangia sano", “4. Usa prodotti locali”, “5. Fai la raccolta differenziata”, “6. Spegni le luci", 7. Usa correttamente l'elettricità”, “8. Ricarica e riutilizza”, “9. Vesti senza sprecare, “10. Porta il sacchetto per la spesa”. In basso, è riportato il link che collega al sito di riferimento.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo spazio filatelia di Roma 1.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il foglietto, le tessera filatelica, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.