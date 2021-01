Procida eletta capitale italiana della Cultura 2022: le reazioni

E' Procida la capitale italiana della cultura per il 2022. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini nel corso della cerimonia di proclamazione. Procida ha superato la concorrenza delle altre città finaliste in corsa per il titolo e scelte dalla giuria presieduta dal Stefano Baia Curioni: Bari, Ancona, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Procida, Taranto e Grecia Salentina, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra.

La soddisfazione di De Luca

"Esprimiamo la nostra gioia e la grande soddisfazione per la scelta di Procida come Capitale italiana della Cultura 2022. L'isola di Procida è uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della Campania per le bellezze ambientali, per la sua storia e le sue storie, per i suoi borghi e le sue spiagge. E' un luogo assolutamente affascinante che sottolinea le molte bellezze della nostra terra. Ha vinto un progetto bellissimo, di valorizzazione dell'isola e della Campania, a cui Regione e Comune hanno creduto. E' un'occasione straordinaria di proiezione della nostra Regione sul piano internazionale sulla scia del grande successo delle Universiadi 2019. Presenteremo nei prossimi giorni i contenuti del progetto".

Plauso dal sindaco di Salerno

"Il Comune di Salerno - dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli - esulta per la scelta di Procida come Capitale Italiana della Cultura 2022. L'Amministrazione Comunale aveva sostenuto la candidatura dell'isola di Arturo delineando anche un programma d'iniziative comuni da svolgersi nei prossimi due anni. Rafforzeremo un forte legame con l'Isola d'Arturo - continua il Sindaco - per promuovere in sinergia le bellezze, l'arte, la storia dei nostri territori con particolare riguardo per alcuni eventi speciali come già avvenuto con successo per Matera. Immaginiamo, ad esempio, dei concerti del Teatro Municipale Giuseppe Verdi, l'installazione di opere delle prossime edizioni di Luci d'Artista ispirate ai colori ed all'architettura dell'isola campana"."L'arte e la cultura sono - conclude il Sindaco - un grande patrimonio delle nostre comunità. Saranno tra i propulsori più importanti della ripresa sociale e economica della nostra terra"

Il deputato Federico Conte (Leu)