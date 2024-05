Nuoto pinnato, il salernitano Michele Avallone pronto per i Campionati Europei

Il giovane nuotatore salernitano Michele Avallone sta per coronare un sogno: è stato selezionato per rappresentare l'Italia ai prossimi Campionati Europei di Nuoto Pinnato a Klaipeda, in Lituania. A soli 17 anni, Avallone, originario di Olevano Sul Tusciano, è uno dei soli due atleti del Sud Italia ad essere stati scelti per questa prestigiosa competizione, che si terrà dal 25 giugno al 1 luglio.

La storia di Michele

La sua storia è quella di un ragazzo determinato che ha iniziato a nuotare a soli 4 anni. Nonostante un infortunio lo abbia tenuto lontano dall'acqua per un mese e mezzo lo scorso inverno, Avallone non ha mai perso la sua determinazione. Ora, grazie alla sua costanza e al duro lavoro, ha guadagnato un posto nella Nazionale italiana Juniores e si prepara a competere contro i migliori nuotatori europei dopo aver vinto durante l'anno diversi titoli di Campione Italiano Assoluto Under 18 e quello che lo ha portato alla convocazione, ovvero la gara regina dei 100 metri Pinne. Il merito di questo successo va anche al suo Coach Giovanni Scariati, che lo ha guidato con saggezza e dedizione. Scariati non solo ha contribuito a far crescere Avallone come atleta, ma anche come uomo, insegnandogli importanti lezioni di vita e incoraggiandolo ad affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Ma il percorso di Avallone non è stato facile. Ha dovuto superare numerosi sacrifici e delusioni lungo il cammino. Tuttavia, grazie al sostegno dei suoi genitori, Anna e Luca, e della sua fidanzata Gaia, anch'essa nuotatrice agonista, è riuscito a perseverare e a raggiungere i suoi obiettivi, dedicando a loro questo traguardo raggiunto.

La convocazione

Per la società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano, di cui Avallone fa parte, e per il responsabile tecnico Giovanni Scariati, questa convocazione è motivo di grande orgoglio, oltre che per il Coach la soddisfazione di portare in Nazionale Giovanile un atleta per il quarto anno di fila. Per il compagno di squadra Francesco Cianciulli, il sogno Nazionale continua, per i risultati ottenuti con le vittorie nei 50 apnea e 100 velo sub ai Campionati Italiani Assoluti Under 18. È stato fatto fin'ora un grande lavoro a partire dai più piccoli atleti del pre-agonismo guidati da Emanuele Scariati, fratello e collega del Coach Scariati e dal responsabile di vasca e allenatore settore Master Gerardo Proietto. L' impegno nel promuovere lo sviluppo del nuoto pinnato nel Sud Italia, poi ha portato a risultati straordinari, và dato merito in tutti questi anni al responsabile organizzativo Sud Italia, Antonio Molinara. 17 anni di impegno e passione hanno portato Michele Avallone ad affermarsi come uno dei migliori nuotatori italiani della sua categoria. Ora è pronto a dimostrare il suo valore sui campi internazionali e a portare in alto il nome dell'Italia. La sua storia è un esempio di determinazione, impegno e passione che ispira tutti coloro che sognano di raggiungere grandi traguardi nello sport e nella vita.