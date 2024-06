Campionati italiani di nuoto pinnato: pioggia di medaglie per la Fun & Fitness

Dal 31 maggio al 2 giugno gli atleti della Fun&Fitness hanno grandi risultati ai Campionati Italiani Estivi di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro. Michele Avallone ha ottenuto la medaglia d'oro nei 200 pinne under 18, mentre Francesco Cianciulli ha ottenuto l'oro nei 50 apnea under 18. Non da meno, Francesco ha conquistato anche l'argento nei 100 velosub.

Le altre medaglie

Ottime le prestazioni delle staffette:

- 4x50 mono under 18 (2 maschi e 2 femmine) con Francesco Cianciulli, Vittoria Cianciulli, Alessandro Bassi e Marta Maria Calabrese, che si sono piazzati al 5° posto in finale.

- 4x50 pinne under 18 con Michele Avallone, Alessio De Mattia, Christopher Costanza e Francesco Cianciulli, anch'essi 5° in finale.

Nuovi record

Gli altri risultati:

- Nuovo record italiano per Alessandro Bassi nei 50 apnea under 18 nella 1° categoria.

- Gaia Gabriella Calabrese ha raggiunto la finale nei 400 pinne under 18 e ha sfiorato le finali nei 100 e 200 pinne under 18.

Il coach Giovanni Scariati e tutta la società si dichiarano "orgogliosi di questi risultati straordinari e del magnifico anno agonistico, culminato con la convocazione di Michele Avallone nella Nazionale Giovanile di Nuoto Pinnato".