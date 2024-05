Campionati studenteschi 2024, l’Ic Picentia sul podio nella finale provinciale di Calcio a 5 femminile e Parabadminton

Si conclude in trionfo l’avventura dell’Ic Picentia di Pontecagnano Faiano alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi 2024. Nel campo coperto di Calcio a 5 dell’Unisa si sono sfidate le due migliori rappresentative scolastiche della scuola secondaria di I grado: l’Ic Picentia di Pontecagnano e l’Istituto Marconi di Battipaglia. Una partita emozionante con l’Ic Picentia che dopo un lungo ed estenuante testa a testa è riuscita a battere la squadra avversaria chiudendo 2-1 a cinque minuti dal triplice fischio finale.

Le vittorie

Buona la prima per la squadra di Pontecagnano che partecipa per la prima volta in assoluto in questa categoria.Entusiaste le giocatrici, accompagnate dai professori Paolo Caravano e Maria Beatrice, che ora puntano tutto sulla finale regionale.Una coppa che si aggiunge alle altre tre conquistate dalle squadre dell’Ic Picentia nel corso della tornata provinciale dei giochi sportivi 2024. Dal Parabadminton (primo posto provinciale) al Volley S3 (secondo posto provinciale), fino al Basket 3vs3 (terzo posto provinciale).

Il commento

"Siamo orgogliosi dei risultati dei nostri alunni – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - che si distinguono sia nello sport che nelle discipline e rendono concretamente il senso dell’antico adagio “mens sana in corpore sano”. Ancora una volta lo sport si dimostra luogo di inclusione e di parità di genere".

Le prossime sfide

Ora si resta in attesa delle convocazioni per le finali regionali, sia per le cadette del Calcio a 5 femminile che per quelli del Parabadminton, anche loro per la prima volta in campo dopo l’attivazione del progetto per “l’insegnamento dello sport agli alunni con disabilità” curato dalla docente esperta Maria Beatrice.