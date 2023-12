Campionati Tennis Provinciali Giovanili Salerno: ecco i vincitori

Si sono conclusi i Campionati Tennis Provinciali Giovanili Salerno ospitati da Asd Accademia Tennis Salerno – Le Malche dal 20 novembre al 3 dicembre 2023 sui campi in terra rossa. Si sono assegnati i titoli di campione provinciale dagli under 8 agli under 16, settore maschile e femminile.

I vincitori

Tra gli atleti categoria Under 10 maschile si impone Yoel Diana. Il tennista, nativo di Mercato San Severino, supera in finale Gabriele Perretta conquistando il titolo di campione provinciale. Per il promettente atleta salernitano una ulteriore conferma della sua costante crescita dopo le convocazioni arrivate quest’anno per i raduni regionali di categoria. Nel Singolare Maschile Under 12 vince dopo una coinvolgente partita Roberto Maffei. Si arrende, infatti, solo al terzo set Gabriel Okojew, tennista targato Asd Tennis Club Casal Velino e autore di un ottimo torneo. Nella categoria Under14 il titolo va a Marco Bianchini (4.1) che sconfigge al terzo set il 3.4 Fabbricatore Giovanni dopo una partita molto avvincente. Fabbricatore, però, si rifà vincendo il tabellone della categoria Under 16 superando in due set Santoro Orlando. Nel settore femminile da segnalare la vittoria arrivata al terzo set nella categoria Under 12 di Cristina Carratù (Tennis Irno). Talento Maya (4.1) vince, invece, il tabellone dedicato alle Under 14. Pronostico rispettato nella categoria Under 16, dove la 2.6 Claudia Galietta si impone, nel circolo di appartenenza, su Giulia Bisogno per 6/1 6/2.