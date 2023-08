Beach Sprint: Salerno in diretta RAI Sport per i campionati nazionali

Mattinata a Salerno in diretta RAI Sport (canale 58 DT) fino alle 11, per i campionati nazionali di Beach Sprint. "Uno spettacolare mix di corsa e canottaggio nell'incantevole scenario di Santa Teresa, Lungomare e Piazza della Libertà", ha commentato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Notevole successo di appassionati e di pubblico, infatti, per il Campionato Italiano di Beach Sprint nelle acque antistanti l’arenile di Santa Teresa, a cui hanno partecipato 300 atleti provenienti da tutta Italia. L’evento è state organizzato dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e con il patrocinio del Comune. Oggi pomeriggio cominceranno anche le selezioni per formare le squadre che prenderanno parte ai Mondiali di Barletta, in programma dal 28 settembre all’8 ottobre 2023.