Campionato Italiano di Beach Sprint: finali in corso. E domani cominciano le selezioni per i Mondiali

Sta riscuotendo un forte successo di appassionati e di pubblico il Campionato Italiano di Beach Sprint in corso di svolgimento nelle acque antistanti l’arenile di Santa Teresa di Salerno a cui stanno partecipando più di 300 atleti provenienti da tutta Italia. L’evento è organizzato dalla sezione di Salerno della Lega Navale Italiana in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e con il patrocinio del Comune di Salerno. Nella giornata di oggi sono state disputate 17 prove a cronometro che hanno chiamato in causa le categorie Under 19, Senior e Master: un primo atto funzionale a definire le griglie di partenza di domani, giornata in cui invece troveranno spazio eliminatorie e finali.

La giornata di domani

Il Campionato quindi riprenderà domani mattina a partire dalle 7.30 con le restanti time trials e poi a seguire le eliminatorie, quindi il pubblico potrà assistere all’assegnazione dei primi Titoli Nazionali. Ricordiamo in conclusione che la RAI trasmetterà in diretta le finali del Campionato Italiano di Beach Sprint 2023 a partire dalle ore 8.00 e fino alle 11.00 con telecronaca affidata ad Alessandro Pirozzi supportato dal commento tecnico di Bruno Mascarenhas. Domani pomeriggio cominceranno anche le selezioni per formare le squadre che prenderanno parte ai Mondiali di Barletta, in programma dal 28 settembre all’8 ottobre 2023. Prima delle gare ci sarà la riunione tecnica preparatoria per affrontare le gare selettive, aperta solo ai tecnici che hanno equipaggi interessati alle selezioni e tenuta dal Capo Allenatore del Settore Acque Mosse della FIC Spartaco Barbo. Alle ore 15 di domani, domenica 27 agosto, è prevista la prima partenza dei time-trial del primo gruppo, mentre lunedì 28 agosto alle ore 07,30 è prevista la prima partenza dei time-trial del secondo gruppo. Dalle ore 09.45 sono programmate le finali di selezione.