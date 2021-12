Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

CAMPIONATO ITALIANO JU JUTSU FIJLKAM 2021 Dopo due anni di stop a causa della pandemia, in un fantastico weekend di Ju Jitsu agonistico al PalaPellicone di Ostia¸ è arrivato un importante successo per la Dai-Ki Dojo Salerno ai campionati organizzati dalla FILJKAM nei giorni 11 e 12 dicembre scorsi. Sul tatami quasi 300 atleti distribuiti nelle categorie esordienti, cadetti, junior, senior e master che si sono dati battaglia. Per questi italiani, presenti 7 atleti in gara per la Società Salernitana, alla loro prima esperienza nazionale, nelle specialità Duo System - Ne Waza - Fighting System. Atleti che in pieno lockdown non hanno mai smesso di credere che questo giorno sarebbe arrivato.⠀ “È stata una giornata molto intensa - ha commentato il Presidente Carmen Spirito - i nostri atleti hanno gestito al meglio la loro paura, hanno messo in campo tutto il valore del loro impegno, del duro lavoro e della loro amicizia. Insieme abbiamo attraversato i momenti più duri, abbiamo vinto il Covid e, insieme, oggi abbiamo celebrato la nostra passione. Ottima prova anche per il nostro atleta più esperto, Francesco Spirito, che impossibilitato a competere in questo campionato, ha presenziato nella veste di coach. Per alcuni dei nostri atleti la tensione della prima gara o il cambio di categoria (peso superiore) per assenza atleti, ha giocato brutti scherzi, ma ora sanno da dove ripartire. Adesso lasciamoli godere di questo momento. Domenica 19 dicembre, con il CHRISTMS EVENT 2021 per gli atleti più piccoli, chiudiamo l’anno nel migliore dei modi, ma siamo già a lavoro per un 2022 ricco di appuntamenti”. Ecco i risultati: ⠀Specialità Fighting System •EDOARDO GENOVESE, campione italiano Fighting System categoria 50kg •GALLUCCI SARAH, campionessa italiana Fighting System 57kg •SPIRITO MARTINA, seconda classificata Fighting System categoria 57kg •RINALDI MARIATERESA, seconda classificata Fighting System categoria+63kg •MILITO FRANCESCO, terzo classificato Fighting System categoria 42kg Ottime prestazioni per DONNARUMMA FRANCESCO, categoria Seniores 62kg, e PENNASILICO CESARE 42kg. Specialità NEWAZA • DONNARUMMA FRANCESCO, secondo classificato categoria 62kg🥈 •GENOVESE EDOARDO, terzo classificato categoria 55kg (gli è stato chiesto di inserirsi in categoria superiore in quanto nella sua era solo) Specialità DUOSYSTEM MASCHILE • PENNASILICO CESARE/MILITO FRANCESCO, campioni italiani categoria esordienti Specialità DUOSYSTEM MIX •GENOVESE EDOARDO/GALLUCCI SARAH, secondi classificati 🥈categoria esordienti • MILITO FRANCESCO/SPIRITO MARTINA, terzi classificati categoria esordienti.