Campionato italiano slalom: Domenico Murino si laurea Campione italiano di gruppo N ed Under 23

Grandi risultati, al Campionato Italiano di Slalom di Serrastretta, per la scuderia Tramonti Corse ed in particolare per Domenico Murino che si è laureato Campione italiano di gruppo N ed Under 23.

La gara

In scena c'era il 20° Slalom Monte Condrò-Serrastretta con più di cento piloti che si contendono gli ultimi punti nell’arco delle tre manche cronometrate. Tra di loro anche il portacolori della Tramonti Corse Domenico Murino, che al volante della sua Peugeot 106 di N-1400 lotta per un’affermazione nazionale.

Murino sin dalla ricognizione, è partito subito forte, inanellando poi nell’ordine: un primo, un secondo ed ancora un primo miglior tempo nelle tre rispettive manche. Grazie a questo risultato è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria di classe e gruppo, un bottino di punti che consegna a Domenico Murino la corona di Campione Italiano Slalom di gruppo N ed Under 23! Premio meritato dopo una stagione ricca di prestazioni importanti e ottimi risultati che Murino ed il suo Team sono riusciti a proporre nell’arco dell’intera stagione.

Il pilota di Fisciano, adesso, inizerà il 2023 con rinnovato entusiasmo per capitalizzare la sua accresciuta esperienza ed il valore dei suoi partner tecnici per restare ad alta quota anche in futuro.

Il commento

Visibilmente soddisfatto Murino che, via social, ha commentato: "Siamo giunti al termine di questa esperienza magnifica che è quella del Campionato Italiano Slalom 2022. L’ultima ma forse una delle più belle questa gara allo Slalom di Serrastretta, dominando la classe, il gruppo e l’Under 23 fin da subito. Una di quelle gare fatte col sangue agli occhi che ci ha portato alla vittoria. Dedico questa vittoria - ha continuato - in primis alla mia famiglia che mi sta sempre vicino: a mio padre che tra mille litigi è sempre lì a darmi una mano, a mio fratello che mi segue ovunque e a mio cognato anch’egli sempre presente, alla TS Tecnosuspension a cui devo tutto perché mi curano sempre alla perfezione la mia cavalla, ed in particolare a Ferdinando che stimo come un fratello e a Domenico Gangemi, ai miei meccanici Saverio Barbarulo e Giovanni Barbarulo che mi hanno fatto una macchina davvero speciale e che ogni volta nonostante le mie rotture di scatole mi accontentano sempre, alla Tramonti Corse in particolare a Pietro Giordano, una persona squisita, sempre disponibile e pronta a dare una mano, alla Morra Elettronica Gianni Morra e Bruno Morra per l’elettronica eccezionale, alla Multiart Design per la grafica impeccabile, all’ACI Salerno, in particolare al sig. Antonio Milo che mi sopporta,eè un grazie a tutti gli amici presenti e non, che tifano sempre per me e mi danno la carica per arrivare a tutto questo" ha concluso.