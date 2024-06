Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo, il 3° classificato è di Castel San Giorgio

Si è concluso il Pizza Village a Napoli: tantissimi i concorrenti che hanno gareggiato al Campionato Mondiale Trofeo Caputo 2024 tenuto nella stessa area di festa. Al Campionato che ha visto lo svolgimento delle 12 categorie nel Padiglione 1 della Mostra d’Oltremare, è seguita la celebrazione dei 100 anni di vita del Mulino Caputo.

Ad essere premiato per la categoria Pizza Napoletana STG anche Gianluca Lamberti di Castel San Giorgio, ingegnere, Maestro Pizzaiolo e titolare della Pizzeria Papilla, già pluricampione mondiale e nazionale, l'unico campano a salire sul podio come terzo classificato (primo e secondo classificati, rispettivamente, Daniela Zuñiga e Tae Sik Oh). "Anche a Salerno per la prima volta arriva il Trofeo Caputo, il più ambito al mondo e dai napoletani. Una soddisfazione che vede passare il limite che avevo raggiunto pochi mesi fa. Credo che sia una soddisfazione anche per il mio territorio, avere un'eccellenza Campana", ha detto orgoglioso Lamberti.