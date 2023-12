Campionato mondiale di "Salsa": la vincitrice è la battipagliese Alessia Ferrazzano

E’ di Battipaglia Alessia Ferrazzano, la ballerina professionista che, nei giorni scorsi, ha vinto il campionato mondiale di Salsa tenutosi a Cancun in Messico. La maestra di danze caraibiche del Team Salerno si è aggiudicata il podio assoluto nel Solista Salsa dell’Euroson Latino World Salsa Championship. “Ha portato in alto il nome di Battipaglia. Complimenti a lei. E’ per noi motivo di vanto poterla festeggiare” scrive entusiasta, sui social, la sindaca Cecilia Francese.