Pellezzano: nuovo campo da pallavolo e polivalente calcio a 5

Morra: “E’ con grande soddisfazione che la nostra Amministrazione consegna, ufficialmente, alla popolazione di Pellezzano, la struttura sportiva polivalente di via Rago a Coperchia"

Taglio del nastro per il nuovo campo da pallavolo e polivalente calcio a 5, a Pellezzano: si terrà venerdì 14 maggio alle ore 18 a Coperchia, l'inaugurazione presieduta dal sindaco Francesco Morra, al termine dei lavori di riqualificazione di questo impianto Comunale sito in via R.V. Rago.

Parla Morra

“E’ con grande soddisfazione che la nostra Amministrazione consegna, ufficialmente, alla popolazione di Pellezzano, la struttura sportiva polivalente di via Rago a Coperchia. Un’inaugurazione, che oltre a dare il via libera alle discipline sportive che si potranno praticare all’interno di questo impianto, rappresenta soprattutto un segnale di speranza e di ripresa per un ritorno alla normalità, dopo oltre un anno di restrizioni”.

L'intervento dell'assessore allo Sport, Michele Murino

“Certo non siamo ancora del tutto fuori dal tunnel. Ma la campagna vaccinale che va ormai avanti spedita, fa ben sperare nella possibilità di una ripresa quasi totale, soprattutto per riappropriarci della nostra quotidianità e di quelle abitudini che sembrano essere diventate un ricordo lontano”.

Alla cerimonia, che avverrà in forma limitata nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19, interverrà, oltre alle autorità civili, militari e religiose anche l'onorevole Piero De Luca. Seguirà una dimostrazione sportiva della Società locale “A.S.D. Pallavolo” di Coperchia.