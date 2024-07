“Anch’io sono la Protezione Civile 2024”: la 2° edizione del campo scuola gratuito a Salerno

Aperte le iscrizioni gratuite, per l'estate 2024, al campo scuola finanziato dalla Protezione Civile della Regione Campania nell'ambito dell'iniziativa "Anch'io sono la Protezione Civile", promossa dal Dipartimento Nazionale. Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all'apprendimento delle best practices di protezione civile. Esattamente, le date sono dal 25 al 29 luglio. Tra gli obiettivi dei campi scuola, la diffusione della cultura del rispetto del territorio, la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei più giovani rispetto alle misure di autoprotezione, ma anche l'accrescimento della consapevolezza nei ragazzi (e nelle comunità) circa il valore civico di una cittadinanza attiva e della conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza del cittadino. Il Campo Scuola sarà totalmente gratuito.

Iscrizioni dalle ore 12 del 5 luglio fino alle ore 12: del 10 luglio 2024. Alla chiusura delle iscrizioni sarà stilata un graduatoria che individuerà i primi 20 partecipanti. Le domande inviate prima della data prevista non saranno prese in considerazione.

Info: Clicca qui