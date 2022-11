"L'(In)sostenibile bellezza del cosmo": la conferenza spettacolo in occasione dei 40 anni del CANA

In occasione dei 40 anni di attività del Centro Astronomico Neil Armstrong (CANA) di Salerno, si terrà, il prossimo 19 novembre, a partire dalle ore 19, un evento pubblico presso il teatro Annabella Schiavone nel comprensorio della Parrocchia di Sant’Eustachio in via Quintino di Vona Salerno.

Il CANA

Il CANA, negli anni, è diventato un punto di riferimento non solo per gli appassionati in città, ma anche oltre la regione Campania. Attualmente conta tra i propri associati molti studenti, laureati e dottorandi provenienti dalle facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Salerno.

La manifestazione

Il programma della manifestazione, organizzata in collaborazione con il CODACONS Campania, prevede l’intervento del giornalista-scrittore Maurizio Landi che leggerà un brano tratto dal suo ultimo libro, dedicato al mondo degli astrofili e della poetessa Angela Furcas che declamerà versi ispirati alle stelle.

A seguire la conferenza spettacolo, per la prima volta in Campania, dal titolo L’(In)sostenibile bellezza del Cosmo ad opera del portale divulgativo Chi ha paura del buio? e interpretata dal Dott. Filippo Bonaventura laureato in Astrofisica e Cosmologia presso l’Università di Trieste e che ora collabora con l’INAF per la realizzazione di eventi di divulgazione astronomica e dal Dott. Matteo Miluzio laureato presso l’Università di Padova che attualmente lavora per la missione Euclid nella sede dell’ESA a Madrid.

Il Codacons, col suo responsabile dello sportello tecnologico Donato Pace, che ha fortemente voluto la presenza del CANA a Salerno nell’Oratorio di S. Eustachio di Pastena, parteciperà per arricchire la rappresentanza dei cittadini e di quanti si adoperano perché la Parrocchia di Sant’Eustachio diventi guida e simbolo di una presenza costante all’interno non solo della città di Salerno e per dare visibilità ad un lavoro realizzato con l’apertura del teatro dedicato ad Annabella Schiavone ed arricchito con una tecnologia di ultima generazione.

La conferenza di carattere divulgativo, è adatta a tutti, descrive quello che la tecnologia umana è riuscita a carpire sull’universo nel quale siamo immersi restituendo dei panorami molto simili ad opere d’arte, ma che allo stesso tempo ci offrono informazioni per meglio comprenderne la natura.

