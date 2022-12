CandyLisa è approdata in città: caramelle, bon bon e lecca lecca per tutti i gusti

CandyLisa è approdata anche nella nostra città, per la gioia dei golosi di tutte le età. Sul Corso Vittorio Emanuele di Salerno, infatti, sta suscitando non poco interesse il negozio di caramelle, noto marchio che ha come target soprattutto città turistiche.

Bon bon e caramelle per tutti i gusti, lecca lecca, confetti per riempire a proprio piacimento i sacchetti: tanta curiosità.

Foto di Antonio Capuano