Centola piange Flash, la cagnetta-bagnina che salvò 20 vite in mare

Centola piange Flash, la cagnetta-bagnina che ha salvato 20 vite a largo di Palinuro. L'intera comunità del paese cilentano esprime vicinanza alla Scuola italiana cani salvataggio Ucsn per la perdita della femmina di Labrador dal mantello nero e lucido, spirata a 17 anni.

Il ricordo

In 15 anni di “carriera” è stata più volte protagonista di eroici salvataggi insieme al suo umano Biagio D’Aniello. Poi nel 2021 era andata in pensione. "Grazie Flash per il tuo instancabile impegno", ha scritto anche sui social il Comune di Centola.