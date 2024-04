Si chiama Leonardo, è un cane meticcio, di nove mesi, investito da un'auto giovedì scorso presso il valico di Chiunzi, nel Comune di Ravello. Senza microchip o altro segno di riconoscimento, è stato soccorso da un professionista di Salerno che aveva appena lasciato Ravello dopo un appuntamento di lavoro. Per lui è partita una gara di solidarietà che ora lo porterà in Umbria.

Il salvataggio

"Una storia a lieto fine. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione, anche se dovrà rimanere trenta giorni a riposo a causa di varie fratture - spiega l'assessore Paola Mansi - Grazie ad una ragazza toscana, a Ravello per lavoro, che si è fermata e ha caricato la bestiola nella sua auto, siamo riusciti ad intervenire tempestivamente, attivando subito i veterinari dell'Asl come prevede la procedura". Il cane, preso in consegna dall'amministrazione comunale, è stato quindi condotto prima a Nocera Inferiore e poi a Napoli, presso il Presidio Ospedaliero Veterinario della Asl Na 1 Centro per le prime cure, prima di essere infine trasportato a Salerno. "Questa mattina abbiamo fatto visita a Leonardo, insieme alla donna che per prima lo ha soccorso con l'aiuto dell'automobilista in primis aveva segnalato l'accaduto - aggiunge l'assessore Mansi - Una storia a lieto fine, anche perché ha trovato già qualcuno che si prenderà cura di lui". Si tratta di una ragazza di Todi, amica della donna che aveva soccorso Leonardo, che si è detta disponibile ad adottarlo.