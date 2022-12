La Lav accoglie Stella, il cane scagliato contro i giornalisti dall'uomo indagato per la scomparsa di Marzia

Il Comune di Pontecagnano Faiano ha affidato alla Lav il cane Stella, uno dei due cani liberati in strada qualche settimana fa per intimidire la troupe di "Chi l'ha Visto?" da una persona indagata per la scomparsa di Marzia Capezzuti.

La denuncia

La Lav aveva presentato una denuncia alla Procura chiedendo un controllo al fine di accertare le condizioni dei due animali e valutare una denuncia per maltrattamento. "I fatti emersi - si legge nella nota di Lav - suggeriscono l’esistenza di elementi concreti che fanno apparire verosimile che gli animali in questione siano stati tenuti in un contesto abusante e in condizioni non rispettose delle loro esigenze etologiche". Dopo un periodo nel canile sanitario, il cane è stato recuperato e preso in carico da Lav. "La letteratura scientifica - prosegue Lav - ha individuato una correlazione tra violenza domestica e maltrattamento di animali e indicato tra i fattori di rischio nel processo di vittimizzazione animale anche il pericolo derivante dal vivere in famiglie dove vi sono condotte aggressive o abusanti, ovvero in contesti con dinamiche violenti che, come conseguenza, determinano anche comportamenti non rispettosi delle loro esigenze etologiche".