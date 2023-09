Si terrà sabato 16 settembre la "giornata del microchip gratuito" a Nocera Superiore, nata per sensibilizzare la cittadinanza verso la cultura del rispetto degli animali domestici e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina con l’applicazione del microchip per tutti gli amici a 4 zampe. L'applicazione del microchip sarà gratuita presentando copia del documento di identità e codice fiscale.

L'iniziativa

La giornata è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Salerno - Servizio Veterinario, con il Garante cittadino per la Tutela degli Animali ed il Comando della Polizia Municipale. "Tale progetto - spiega il sindaco Giovanni Cuofano - rientra fra le attività di quest’Amministrazione sul fronte delle buone pratiche in tema di animali d’affezione al fine di avere un censimento compiuto del territorio".