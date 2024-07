Piscine in ogni campetto del Canile di Cava, grazie al gran cuore di alcuni amanti degli animali

I canili generalmente rappresentano luoghi tristi in cui i guaiti e gli occhi nostalgici degli ospiti a 4 zampe trasmettono la sofferenza per l'abbandono o, in ogni caso, per le disavventure subite, in attesa di un'adozione non sempre facile da ottenere. Eppure, grazie al cuore di animalisti che si dedicano ai cagnolini in toto, coltivando l'empatia e l'amore per quelli più sfortunati, capita che anche il canile acquisisca un aspetto meno insopportabile di quello immaginato. Così come accaduto presso la struttura di Cava de' Tirreni, dove numerosi amanti degli animali hanno risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi da Teresa Salsano, donando tante piscine per cani quanti sono i campetti del canile metelliano.

Undici, per la precisione, le piscine recapitate che renderanno più fresca e meno angosciante l'estate dei cagnolini senza famiglia. E' bastata una richiesta a mezzo social, dunque, per aver ancora una volta conferma della bontà di tanti cittadini: Teresa Salsano, a nome dei pelosetti che accudisce, ringrazia di cuore chiunque abbia avuto un pensiero per gli amici di coda senza voce.