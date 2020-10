Lavori al Molo Manfredi: ritrovato un cannone della II Guerra Mondiale

Una strana sorpresa è venuta fuori dalle acque del Molo Manfredi: durante le operazioni di dragaggio del fondale, qualche giorno fa, è stato portato alla luce un cannone presubilmente della Seconda Guerra Mondiale.

Il ritrovamento

Gli operai stavano scavando per predisporre il fondale e la nuova imboccatura del porto. Per continuare a scavare nell'area del ritrovamento bisognerà aspettare diversi mesi per tutti i rilievi del caso. Una bella notizia che, però, porterà dei rallentamenti sulla tabella di marcia.