Under 23 Canottieri Irno: Leone porta il Triathlon sul podio

Chiusura col botto per la stagione agonistica 2021 della sezione triathlon del Circolo Canottieri Irno. Domenica scorsa (12 dicembre) nella splendida cornice di Patrica, in provincia di Frosinone, Amedeo Leone ha portato il sodalizio biancorosso sul podio in occasione della prima edizione del Duathlon Cross Sentiero Natura, organizzato dalla Asd Endurance Training. Nella splendida cornice di Vallaneto, il giovane e talentuoso atleta biancorosso, oltre a primeggiare nella categoria under 23, si è classificato terzo assoluto. Un risultato notevole, dal momento che sono stati circa 120 i partecipanti. Tutti gli iscritti si sono cimentati, lungo un percorso interamente sterrato in una vasta area boschiva, sulle distanze di 3,5 km di corsa trail, 18 km di mountain bike e 1,6 km di trail. La gara è stata particolarmente impegnativa anche per le condizioni del terreno, reso fangoso e scivoloso dalle abbondanti piogge cadute nello scorso fine settimana.

Gli altri atleti

Ma anche il resto della squadra del Circolo Canottieri Irno ha saputo farsi valere: Francesco Apicella ha portato a casa un secondo posto nella categoria M5, Bruno Napoli ha terminato la sua prova al terzo posto nella categoria M3, Giacomo Pellegrino è arrivato anche lui terzo ma nella categoria S4. Eccellenti prestazioni anche per i fratelli salernitani Giuseppe e Giancarlo Scanniello, da tempo ai vertici del triathlon off road campano, che il prossimo anno difenderanno sui campi di gara i colori della società presieduta da Giovanni Ricco. Da rimarcare, in particolare, la prestazione di Giuseppe Scanniello, quarto assoluto alle spalle proprio di Leone, e primo nella sua categoria Master, a coronamento di un anno esaltante nel quale ha primeggiato. lo scorso luglio, nella gara internazionale di triathlon off road dell’XTERRA Lake di Scanno.