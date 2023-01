"Cantiere Cittadinanza": tutto pronto per l'evento conclusivo

Sta per giungere al termine il progetto Cantiere Cittadinanza. L’evento conclusivo del progetto promosso dalla cooperativa sociale Il Sentiero in collaborazione con la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Padula, l’Istituto d’Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano e il Consorzio Sociale S10, si terrà il 31 gennaio, alle ore 17, nella sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula

Il progetto

Il progetto, sostenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia-Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha coinvolto, tra febbraio 2022 e gennaio 2023, più di 250 ragazzi e ragazze del Vallo di Diano che hanno partecipato a laboratori sulla legalità, l’educazione digitale, la cittadinanza attiva, ma anche ad attività di sostegno scolastico, corsi di teatro, musica, cinema e comunicazione.

Il commento

"Dopo l’emergenza sanitaria abbiamo pensato ad un progetto che potesse favorire momenti di aggregazione e socializzazione dei nostri giovani – commenta Fiore Marotta, Presidente della Coop. Il Sentiero - proponendo una serie di laboratori, condotti da esperti del settore, capaci di favorire il protagonismo giovanile sul territorio e allo stesso tempo capaci di far acquisire ai ragazzi competenze trasversali per la loro crescita e formazione. Siamo molto curiosi di vedere i lavori realizzati nel corso delle attività laboratoriali, certi che l’impegno messo in campo dai ragazzi e dagli esperti non deluderà le aspettative che abbiamo riposto in questo progetto durato più di un anno"-

L'evento conclusivo

Nel corso dell’evento conclusivo Lab in Mostra, presentato dalla giornalista Claudio Monaco, saranno presentati i lavori realizzati con mostre, proiezioni ed esibizioni live dei ragazzi.