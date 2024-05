"Cantiere di Cura per riparare la bellezza": l'iniziativa di Legambiente con i genitori della scuola Gatto

Nella giornata di domani (domenica 19 maggio), alle ore 10, il circolo Legambiente Salerno Orizzonti, la comunità di quartiere e i genitori dei bambini che frequentano la scuola Alfonso Gatto in via Francesco Gaeta nel quartiere Pastena, si incontreranno per attivare un processo di rigenerazione e cura degli spazi comuni davanti alla scuola, aprendo un “Cantiere di Cura per riparare la bellezza"

L'iniziativa

“Un' azione concreta per sensibilizzare la cittadinanza a sentirsi co-gestori e custodi degli spazi pubblici. L’attività – sostiene Legambiente - permetterà di portare all’attenzione dell’opinione pubblica il degrado che purtroppo interessa lo spazio davanti alla scuola, come più volte denunciato.L’iniziativa è in collaborazione con Salerno Pulita e la Centrale del Latte che offrirà una dolce colazione ai volontari”.