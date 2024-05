Teatro Festival, "La Cantina delle Arti" vince il premio della giuria degli esperti

Martedì 21 maggio si è tenuta al Teatro San Domenico di Crema, in provincia di Cremona, la prima giornata Rassegna Concorso. Si tratta dell’appuntamento più significativo e rappresentativo del Franco Agostino Teatro Festival, associazione culturale nata a Crema nel 1999 per ricordare Franco e la sua passione per il Teatro, con l'obiettivo di promuovere la sensibilità artistica ed espressiva dei bambini e degli adolescenti. L’intento della Rassegna Concorso è in primis quello di mettere i ragazzi al centro della scena portandoli ad essere veri protagonisti sul palco di un Teatro importante. Quel giorno si sono esibiti 4 gruppi teatrali di Scuole Secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia: tra questi anche il talentuoso gruppo La Cantina delle Arti di Sala Consilina che ha portato in scena lo spettacolo “Oh dissi…Ho un'idea” e che si è aggiudicato il Premio della Giuria degli Esperti.