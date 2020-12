"It's All About Love": anche il CoroPop di Salerno nella canzone di Natale di Radio Deejay

Una nuova ribalta nazionale per il CoroPop di Salerno: le quaranta voci dirette dal maestro Ciro Caravano, infatti, sono tra le protagoniste della canzone di Natale di Radio Deejay, divenuta un appuntamento tradizionale del Natale radiofonico italiano.

It's All About Love, questo è il titolo della canzone di Natale 2020, è una canzone corale con protagonisti tutti i volti e le voci della Radio diretta da Linus. Elio e le Storie Tese, Linus, Albertino, Nicola Savino, Alessando Cattelan, Fabio Volo e La Pina, sono solo alcuni dei protagonisti di questa canzone che ha, come ospiti d'onore quest'anno il CoroPop di Salerno, Elisa Toffoli e Rocco Siffredi.