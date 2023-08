Capaccio Paestum, successo per la prima edizione di "Pizza Sotto le Stelle"

Oltre millecento pizze sfornate e l'infinita magia della notte più "stellata" dell'anno, quella di San Lorenzo, hanno segnato la prima edizione dell'evento "Pizza Sotto le Stelle" a Capaccio Paestum, organizzato su impulso del maestro pizzaiolo Agostino Landi, dell'artigiano del gusto Matteo Noce e dello chef Pietro Noce. Due pizze semplici ma d'effetto, la margherita e la cilentana, realizzate con prodotti locali, hanno ammaliato i tanti appassionati, turisti, visitatori, semplici passanti che hanno scelto di trascorrere uno scorcio di serata differente, incantati prima dal tramonto e, poi, dal cielo stellato. La buona musica degli artisti esibitisi nel corso della serata, da Sergio Sica a Lele Joop agli Stragatti ha saputo impreziosire ancora di più la piacevole atmosfera.

Il commento

Meravigliosa la location, che nell'atmosfera magica del tramonto pestano ha valorizzato ancor più le pizze servite all'insegna della tradizione e dell'eccellenza di un territorio, quello cilentano, di cui la città dei templi rappresenta la porta e che ne esprime al meglio la bellezza: l'Arena del Mare, come evidenziato anche dal sindaco Franco Alfieri che ha presenziato all'iniziativa: "Abbiamo voluto uno spazio pubblico per tutti, ogni volta che passo qui vedo sempre ragazzi che giocano, stasera tanti sono i ragazzi che hanno atteso le stelle cadenti. Il Lungomare ormai è una realtà sempre più praticata, per le passeggiate, per lo sport, per la musica, ci aspettiamo che le strutture possano essere accompagnare questa trasformazione. Puntiamo alla riqualificazione della Pineta per migliorare ulteriormente la qualità del fronte di mare del nostro territorio".