Ponte Caiazzano ancora chiuso: nel Vallo di Diano arriva Capitan Ventosa

Capitan Ventosa di Striscia la Notizia è giunto, questa mattina, nel Vallo di Diano, per occuparsi del Ponte Caiazzano, che collega i comuni di Padula e Sassano, che però è chiuso al traffico veicolare dall’ottobre del 2021. A disporne la chiusura la Provincia a seguito di alcune verifiche, a cui però non sono tuttora seguiti dei lavori di messa in sicurezza.

I disagi

Da allora nulla è cambiato, con abitanti e commercianti costretti ad utilizzare una strada alternativa allungando di molto il tragitto. “Per un ponte così piccolo tutto questo disagio, sono 50 metri, non è mica il Ponte di Brooklyn. Allora vado io in Provincia!” ha dichiarato Capitan Ventosa, accolto dai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, Paolo Carrano e Rosario Trotta, e dal segretario dell’ Associazione Giornalisti Vallo di Diano Pietro Cusati. Per conoscere la risposta di Palazzo Sant'Agostino bisognerà attendere la puntata di Striscia che andrà in onda nei prossimi giorni.