Concerto di Capodanno, i Pooh a sorpresa confermano: "Il 31 dicembre saremo a Salerno"

Mentre dal Comune di Salerno l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, da una delle pagine Facebook dei Pooh arriva la conferma: il 31 dicembre sera saranno a Salerno in Piazza della Libertà per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Il post è stata pubblicato due giorni fa ma soltanto nelle ultime ore è iniziato a girare anche tra i salernitani. Non resta, dunque, che attendere la nota ufficiale di Palazzo di Città e la delibera per lo stanziamento del cachet – si è parlato di 400/500 mila euro - che già sta facendo discutere la politica locale.