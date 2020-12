Speciale Capodanno, gli aperitivi a domicilio: le proposte dei locali salernitani

La chiamano box, cioè scatola. Al suo interno, nel giorno dei buoni propositi, delle speranze, degli auspici di abbassare prima o poi la mascherina e poter organizzare una tavolata senza dover prendere la calcolatrice per contare i commensali, finiscono un bel po' di tradizione e bollicine. Perché al Capodanno festaiolo, pure in questo San Silvestro particolare, nessuno vuole rinunciare. I locali salernitani si sono attrezzati con gli aperitivi da consegnare direttamente a domicilio, previa ordinazione.

Il sushi



Contattando il numero telefonico o scrivendo messaggio whatsapp al 3663510010, è possibile accedere al Sushi e Drink di Ingordo Sushi: si festeggia con una bottiglia più il box che si preferisce, per due o quattro persone, a base di urumaki, hosomaki, nigiri, sashimi. Cambiano le quantità in base ai commensali. Il costo varia da 90 a 150 euro. Tamaki Salerno, ristorante di Sushi in via Gramsci, accetta prenotazioni fino alle ore 15 e offre ampia scelta in modalità delivery o da asporto (089794422 oppure 3760281924)

Baccalà e bollicine

"Anche se non potremo essere insieme fisicamente, abbiamo pensato ad una formula per starvi vicini questa vigilia: uno dei nostri aperitivi più richiesti durante queste feste". Così i titolari di Mood Steakhouse & Garden Bar, in via Papio, a Salerno, introducono lo speciale Capodanno a base di stuzzicherie: le polpettine di baccalà, accompagnate da una magnum di un ottimo Franciacorta, 1 Magnum Contadi Castaldi, 4 porzioni di polpettine di baccalà. Il prezzo è 50 euro, la consegna avviene a domicilio fino alle ore 18, le prenotazioni al numero telefonico 0892096902. Il re della tavola in queste festività è sempre il baccalà. Hilton Gastronomia, in via Clarck, riceve ordinazioni contattando il numero telefonico 3495045503. Realizza anche "le basi", cioè sughi pronti astice, astice blu, scampi, aragosta, mazzancolle, gamberoni, frutti di mare, baccalà. I secondi sui fornelli, pronti ad essere consegnati sia il 24 sia il 31 dicembre saranno: capitone arrostito o fritto, baccalà fritto e all'insalata, calamari ripieni. Come tradizione impone, non mancheranno la scarola ripiena, il cavolfiore, le frittelle di cavolfiore, il broccolo natalizio, insalata di rinforzo e insalata russa. Tra gli antipasti, tartare di tonnmo e di salmone, di baccalà, ostriche Gilardeau crude e gratinate, misto crudo, polpo all'insalata, insalata di mare. Su prenotazione, è possibile personalizzare il menù.

Cena e pranzo



Il Tegamino Gastronomia Mediterranea, in piazza Sedile di Portanova, a Salerno, si veste a festa per il cenone di Capodanno e per il pranzo di Capodanno: paccheri e cannelloni con ripieno di baccalà, calamari con broccoli e pomodorini del Piennolo, crostini e scomposta tra le prelibatezze preparate e ordinabili al numero telefonico 0892867485 e 3495572711.