Capodanno, si chiama Vincenzo il primo nato a Salerno del 2021

Si chiama Vincenzo il primo nato oggi, 1 Gennaio 2021, a Salerno. Il piccolo ha visto la luce, alle ore 00.01, nella sala parto della Clinica del Sole.

La gioia

Un’emozione grandissima per la mamma Cristina e il papà Davide, originari di Nocera Inferiore. “Sperando che questo bimbo sia il portatore di un nuovo anno di rinascita, riscatto, amore ed abbracci, arrivato giusto in tempo per ricordare a tutti noi la potenza della vita” è il messaggio scritto dagli amici ai neo genitori.

Il secondo parto

All’ospedale di Polla, invece, è nata poco dopo l’una la piccola Francesca Pia di Padula, con parto naturale e pesa 2.800 chilogrammi. Tante felicitazioni ai genitori Domenico e Mariateresa che, nella notte di San Silvestro, hanno potuto festeggiare la nascita del loro terzo figlio.