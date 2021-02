Tutti in preghiera a Capriglia per Sant'Agata, la protettrice della salute del seno

Tutti in preghiera, domani, 5 febbraio, per Sant'Agata, vergine e martire protettrice della salute del seno. Presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, a Capriglia, il parroco don Luigi Pierri ha rivolto un invito a tutte le donne che hanno avuto e hanno qualche problema al seno e a tutte coloro che desiderano affidarsi alla Santa per chiedere benedizione protezione.

Il programma

Così, domani, alle ore 17.30 appuntamento con l'adorazione e con il rosario eucaristico per il primo venerdì del mese e alle ore 18 i vespri cantati. Mentre alle 18.30 c'è la messa e la preghiera di benedizione per la salute del seno.