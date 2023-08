Curiosità, il Car Boot Market approda a Salerno: appuntamento tutte le domeniche dal 3 settembre

Al via, a Salerno, il primo Car Boot Market, iniziativa di successo internazionale che approda il 3 settembre, dalle ore 7 alle 20, anche nella nostra città. Si tratta di un singolare mercatino dell'usato rivolto a commercianti e privati che potranno esporre e vendere i loro oggetti non più utilizzati direttamente nel bagagliaio della propria auto. L'appuntamento è nel parcheggio Leonardo di via San Leonardo.

L'iniziativa si terrà ogni domenica, a partire dal 3 settembre, escluse le date in cui la Salernitana gioca all'Arechi. Per ulteriori informazioni: 3386454961