Compagnia Carabinieri di Eboli: si inaugura “La stanza dell'ascolto”

Si svolgerà lunedì 24 giugno, alle 18, l'inaugurazione de “La stanza dell'ascolto” al Comando dei carabinieri della Compagnia di Eboli. L'iniziativa è realizzata dal Rotary Club di Eboli sotto la presidenza di Francesca Spera.

Le informazioni

La stanza dell'ascolto è stata creata per sostenere le fasce più deboli della popolazione, offrendo un luogo sicuro e protetto all'interno della caserma per le vittime di violenza di genere e minori. Questo spazio è concepito anche per affiancare gli assistenti sociali, psicologi e psichiatri durante il loro prezioso lavoro, garantendo alle vittime un ambiente accogliente e rassicurante durante il delicato momento della denuncia.

I partecipanti

Con Spera, relatori dell'evento saranno il Capitano Greta Gentili, il Comandante provinciale Colonnello Filippo Melchiorre, il sindaco di Eboli Mario Conte. Il Comando dei carabinieri e La stanza dell'ascolto si arricchiranno di opere d'arte donate dal liceo artistico Carlo Levi di Eboli e dagli artisti Pasquale Ciao, Gerardo La Porta e dalla Fondazione Gaeta. Inoltre, sarà presente Lenzuola d'arte con una tela dedicata alla pace. In programma nel corso della serata aperta alla cittadinanza anche la performance musicale di Daniele Gibboni.